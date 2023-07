Von 2019 bis 2023 war Michael Wendt massgeblich am Aufbau von bestsmile beteiligt und übernahm im März 2022 die Position des CEO, bevor er die Geschäftsführung an die Migros übergab.Winterthur - Das Schweizer Startup betterview, das Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis anbietet, nimmt Michael Wendt in die Geschäftsleitung auf. Wendt war zuletzt als Geschäftsführer von bestsmile tätig, begleitete betterview jedoch seit Gründung als Investor und Berater. In seiner neuen Rolle wird er sich vorwiegend um die Bereiche Finance und HR sowie um den Ausbau der digitalen Prozesse...

