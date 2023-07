Bei JPMorgan hält der zuletzt gute Newsflow an. Die amerikanische Großbank, die bei dem jüngsten US-Stresstest gut abgeschnitten hat und zudem die Quartalsdividende (von 1,00 auf 1,05 Dollar) erhöhen will, kommt nun in den Genuss eines doppelten Analysten-Upgrades. Die JPMorgan-Aktie geht es im frühen US-Handel daher nach oben.Jefferies-Anlayst Ken Usdin stufte den US-Bankenriesen am Dienstag von "Hold" auf "Buy" hoch. Überdies wurde das Kursziel von 149 auf 165 Dollar erhöht. Die Jefferies-Prognose ...

