Die Experten der Investmentbank Goldman Sachs haben die Anteile der italienischen Großbank UniCredit wieder unter die Lupe genommen. Nachdem sie diese bereits in der Vergangenheit zum Kauf empfohlen hatten, heben sie den Kurs nun darüber hinaus an und dürften der Aktie somit weiteren Rückenwind verleihen. Analyst Chris Hallam rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Freitagabend mit einem 20-prozentigen Ertragswachstum gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Anhaltende Stärke bei den Zinseinkünften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...