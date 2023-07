Der neue Bayer-Chef Bill Anderson plane, CropScience auszugliedern und nach dem Siemens Energy-Modell die Mehrheit an die Aktionäre abzugeben, berichteten unsere Kollegen vom PLATOW Brief am Freitag (7.7.) aus informierten Kreisen.Auch wenn die Leverkusener am Dienstag keine Stellung nehmen wollten und die Vorbereitungen kompliziert wären - ein solcher Schritt würde beachtliche stille Reserven heben, die derzeit als Konglomeratsabschlag auf der DAX-Aktie (49,62 Euro; DE000BAY0017) lasten. Denn schon die individuelle Bewertung der beiden großen Konzernteile (Pharma: 38% der Konzernerlöse; EBITDA-Marge: 30,5%; CropScience: 49%; Marge: 27,3%) mit den branchenüblichen Multiples auf das zuletzt erzielte EBITDA ergäbe nach unseren Berechnungen in der Summe einen Marktwert von rd. 120 Mrd. Euro. Addiert man die dritte Sparte Consumer Care (12%; Marge: ...

