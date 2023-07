Wie Sampled1 heute mitteilte, ist das Unternehmen zum Certified Service Provider für PacBio ernannt worden. PacBio ist ein führender Entwickler von hochwertigen, extrem präzisen Sequenzierungslösungen, die Sampled ermöglichen, die anspruchsvollsten Sequenzierungs-Dienstleistungen auf der Grundlage der PacBio-Technologie zu erbringen.

Im Rahmen dieser Zertifizierung müssen die Anbieter einen rigorosen Prozess durchlaufen, der eine Schulung zu PacBio-Probenverarbeitung und Datenanalyse-Workflows beinhaltet. Sampled hat Long-Read-Sequenzierungstechnologien zu seiner bereits branchenführenden, richtungweisenden integrierten Analytik- und Biorepository-Suite hinzugefügt, um Bioproben für seine Kunden zu speichern, zu verwalten, zu analysieren, zu erforschen und zu transportieren.

"Wir sind besonders stolz auf unsere Ernennung zum Certified Service Provider für PacBio, einem der führenden Anbieter bahnbrechender Sequenzierungstechnologien", so Shareef Nahas, Ph.D., Chief Scientific Officer bei Sampled. "Dank dieser Partnerschaft können wir unseren Kunden einige der modernsten Technologien und Fähigkeiten der Welt bereitstellen, die ihnen helfen, wichtige Durchbrüche mit ihren Forschungs- und Entwicklungsprogrammen zu erzielen."

"Wir freuen uns, Sampled zum Certified Service Provider ernennen zu dürfen", kommentiert Jeff Eidel, Chief Commercial Officer bei PacBio. "Der anspruchsvolle Zertifizierungsprozess verlangt von den Unternehmen die Einhaltung sehr strenger Schulungs- und Qualitätsstandards. Sowohl Sampled als auch PacBio verfolgen das Ziel, die Wissenschafts-Community bei ihren genomischen Forschungsprojekten zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen, wenn Sampled auf Revio skaliert und künftige, von PacBio entwickelte Technologien einsetzt."

"Wir bei Sampled streben kontinuierlich nach Innovation, um unseren Kunden die modernsten Dienstleistungen anzubieten. Deshalb sind wir sehr erfreut, jetzt die PacBio Long-Read-Sequenzierungstechnologie bereitstellen zu können", erklärt Robin Grimwood, Chief Executive Officer bei Sampled. "Wir danken dem PacBio-Team für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Nutzen unserer Kunden."

Über Sampled und Sampled SMART Labs

Sampled ist ein Labor der nächsten Generation, das die in biologischen Proben enthaltenen wertvollen Daten erschließt. Mithilfe unserer integrierten "SMART Lab"-Dienstleistungen können wir biologische Materialien lagern, verwalten, analysieren, wissenschaftlich untersuchen und transportieren. Damit bieten wir unseren Partnern eine nahtlose Lösung für alle Forschungsproben. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir es innovativen Akteuren im Gesundheitswesen ermöglichen, die menschliche Gesundheit schneller und einfacher zu verbessern. Dabei lautet die Mission von Sampled SMART Labs, hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation zu stehen. Sampled hat seinen Hauptsitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und unterhält Labore in den USA und in Europa sowie Partner-Labore in den Niederlanden, in China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled. Weitere Informationen unter www.sampled.com

1Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711094489/de/

Contacts:

Mike Thurogood

mike.thurogood@sampled.com