Die A.P. Moller Holding führte die Finanzierungsrunde an, an der sich Qualcomm Ventures, Exor Ventures sowie bestehende und neue Investoren beteiligten. Diese Erweiterung vervollständigt die 32-Millionen-Dollar-Runde der Serie B, die bereits im März dieses Jahres angekündigt wurde.

Verity AG (Verity), das weltweit führende Unternehmen für autonome Indoor-Drohnen, gibt den erfolgreichen Abschluss einer weiteren 11-Millionen-Dollar-Investition im Rahmen ihrer Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt. Mit dieser jüngsten Kapitalerhöhung reiht sich Qualcomm Ventures in eine namhafte Gruppe von Geldgebern ein, darunter die A.P. Moller Holding, Exor Ventures, der Risikokapitalzweig von Exor (Ferrari, Juventus FC, The Economist), sowie bestehende Investoren wie Fontinalis Partners, Airbus Ventures, Sony Innovation Fund, ROBO Global Ventures und Verve Ventures. Diese Investoren sollen Veritys Mission und schnelles Wachstum unterstützen und seinen Kunden datengesteuerte Intelligenz- und Bestandsverwaltungslösungen, die von selbstfliegenden Drohnen betrieben werden.

Mit dem Kapital der Serie B ist Verity in der Lage, die Bereitstellung von Null-Fehler-Lagern und vorhersehbarem Wert in einer Lieferkettenbranche zu skalieren, die sich zunehmend der Technologie zuwendet, um entscheidende betriebliche Hindernisse Arbeitskräftemangel, Produktivitätsverluste, Bestandsfehler und Verschwendung zu beseitigen. Durch die Kombination aus vollständig autonomer Drohnentechnologie und fortschrittlicher Datenanalyse bietet Verity seinen Kunden Echtzeittransparenz und präzise Kontrolle über ihren Lagerbestand, was zu mehr betrieblicher Effizienz, Kosteneinsparungen und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt.

Verity hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, diesen Mehrwert mit einem völlig zuverlässigen System zu erschließen, das ohne große Anlagen auskommt und innerhalb einer Woche installiert werden kann. Mit Installationen in 13 Ländern ist Verity Marktführer bei der Bereitstellung von autonomen Bestandsverwaltungslösungen, mit branchenführenden Kunden aus dem Einzelhandel, 3PLs und Herstellern.

"Wir freuen uns sehr, Qualcomm Ventures als neuen Investor bei Verity begrüßen zu dürfen", so Raffaello D'Andrea, Gründer und CEO von Verity. "Die klare Vision von Qualcomm Ventures hinsichtlich der Umgestaltung der Lieferkette ist perfekt auf die Mission von Verity abgestimmt. Ihr umfangreiches Know-how und ihre globalen Ressourcen machen sie zu einem idealen Partner, wenn wir unsere autonome Bestandsverwaltungslösung weiter innovieren und skalieren wollen. Wir sind gespannt darauf, ihre Erkenntnisse und ihr Netzwerk zu nutzen."

"Die Lieferkette der Zukunft ist autonom und automatisiert", sagte Boaz Peer, Senior Director, Qualcomm Israel Ltd. und Managing Director von Qualcomm Ventures Israel und Europa. "Die Technologie der selbstfliegenden Drohnen von Verity und die fortschrittliche Lagerbestandsanalyse tragen zur Umgestaltung von Lieferketten bei, da sie eine durchgängige Transparenz in Echtzeit ermöglichen. Wir freuen uns, in Verity zu investieren, während das Unternehmen seine Aktivitäten auf internationaler Ebene ausbaut."

Verity ist dankbar für die anhaltende Unterstützung seiner Investoren und Kunden, da das Unternehmen sich weiterhin darauf konzentriert, Innovationen voranzutreiben, seine Marktpräsenz auszubauen und seinen Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten Weitere Informationen über das Verity-System oder über Karrieremöglichkeiten finden Sie unter www.verity.net.

Über Verity AG

Entwickelt von weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen autonome Systeme und Lagerautomatisierung Raffaello D'Andrea war Mitbegründer des Lagerautomatisierungsunternehmens Kiva Systems, das 2012 von Amazon übernommen wurde liefert das Deep-Tech-Scale-up-Unternehmen Verity vollständig autonome Drohnensysteme für den Innenbereich, die sich in Umgebungen bewähren, in denen ein Ausfall nicht in Frage kommt. Das in Zürich, Schweiz, ansässige und weltweit operierende System von Verity wird in Lagern eingesetzt, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die eine höhere betriebliche Effizienz ermöglichen. Das System senkt die Arbeits- und Ausrüstungskosten, eliminiert Fehler und Unterbrechungen, verbessert den Kundenservice und reduziert Abfall und CO2-Emissionen. Verity genießt ein rasantes Wachstum und sucht daher aktiv nach neuen Mitarbeitern für die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.verity.net oder auf LinkedIn.

Über Qualcomm Ventures

Über Qualcomm Ventures LLC oder seine verbundenen Unternehmen tätigt Qualcomm Ventures seit dem Jahr 2000 strategische Investitionen in Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, unsere Welt tiefgreifend zu verändern. Als globaler Investor will Qualcomm Ventures Unternehmern helfen, revolutionäre Unternehmen aufzubauen, die die Welt um uns herum neu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.qualcommventures.com.

