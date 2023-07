Laut EastFruit-Analysten dürfte Usbekistan in dem Jahr 2023 eine Rekordernte bei Aprikosen einfahren, was zu dem Wachstum seiner Exporte und zu der Rückkehr des Landes in die Weltspitze bei diesem Indikator beitragen wird. Derzeit sind die Aprikosenpreise in dem Land auf einem historischen Tiefstand. Bildquelle: Shutterstock.com Nach Angaben von EastFruit-Analysten wird Usbekistan...

