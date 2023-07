Die irische Lebensmittelinflation stieg in den 12 Wochen bis zum 11. Juni 2023 um 15,8 %, was unter dem Niveau des Vormonats von 16,5 % liegt und laut des Einzelhandels-Analysten Kantar den niedrigsten Inflationswert in diesem Jahr darstellt. Die Verkäufe von Lebensmitteln zum Mitnehmen stiegen in den vier Wochen bis zum 11. Juni um 10,8 %. Bildquelle: Shutterstock.com Im Durchschnitt...

