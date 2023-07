Swiss Re schlägt Jacques de Vaucleroy als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Er stellt sich an der Generalversammlung vom April 2024 zur Wahl.Zürich - Swiss Re schlägt Jacques de Vaucleroy als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Er stellt sich an der Generalversammlung vom April 2024 zur Wahl. Damit hat der nach dem Wechsel von Sergio Ermotti zur UBS am 30. April eingeleitete Suchprozess ein Ende gefunden. De Vaucleroy steht dem Verwaltungsrat des Rückversicherers bereits seit Ende April vor und übernimmt das Amt damit nun definitiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...