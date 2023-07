Schindler hat einen Grossauftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Der Liftbauer liefert 150 Aufzüge und Fahrtreppen für das städtebauliche Grossprojekt "Masar" in Mekka.Ebikon - Schindler hat einen Grossauftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Der Liftbauer liefert 150 Aufzüge und Fahrtreppen für das städtebauliche Grossprojekt «Masar» in Mekka. Dafür baut Schindler laut einer Mitteilung vom Mittwoch seine Partnerschaft mit dem Unternehmen Umm Al Qura for Development & Construction aus. Gebaut wird gemäss den Angaben ein gemischt genutztes Gebäude...

