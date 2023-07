Der Online-Modehändler hat das erste Geschäftsquartal (per Ende Mai) dank Sparmaßnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 4,2 Mio. Euro nach einem operativen Verlust von 28,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Geschäftsjahr (per Ende Februar) will ABOUT YOU die operative Gewinnschwelle überschreiten. Unterdessen verbesserte sich der Umsatz infolge der getrübten Konsumlaune kaum und stagnierte mit rund 507 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau. Die Zahl der aktiven Kunden wächst aber offenbar weiter. Die Jahresprognose für ein Umsatzplus von 1 bis 11 % bestätigte der Konzern.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



