Die TUI-Aktie versucht sich derzeit mal wieder an einer Erholung. Am Dienstag kratzte der Titel wieder an der wichtigen 7-Euro-Marke. Erreicht werden konnte jene zwar noch nicht, doch mit 6,90 Euro per Handelsschluss musste das Papier sich auch beileibe nicht verstecken. Aus dem Konzern gibt es derweil weitere Signale für bessere Geschäfte.Wie der "aero telegraph" berichtet, hat TUI (DE000TUAG505) bereits im Juni weitere fünf Boeing 737 Max geordert. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen entsprechende Optionen gezogen. Insgesamt erhöhen die Bestellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...