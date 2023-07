Am Mittwoch rückt der DAX wieder in die Nähe der 16.000 Punkte. Im Fokus stehen zudem die Aktien von Infineon, About You, Zalando und der Deutschen Bank. Der Dax hat am Mittwoch die jüngste Erholung fortgesetzt. Nach Verlusten in den ersten vier Börsentagen im Juli geht es nun bereits den vierten Tag in Folge wieder aufwärts. Allerdings könnten die Karten am frühen Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise für Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...