12.000 Container mit Ersatzteilen für Volvo Car soll DB Schenker mit Biosprit-Antrieb in die USA transportieren. Die Biokraftstoffe werden dafür bilanziell der Fracht von Volvo Cars zugeordnet. Der eingesetzte Biokraftstoff wird aus wird laut DB Schenker aus Abfällen hergestellt und von einer unabhängigen Stelle zertifiziert. Er stehe damit nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Es handelt sich dabei um einen Biokraftstoff der zweiten Generation vom Typ UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester), ...

