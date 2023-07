Das erste Halbjahr war arm an Börsengängen, schon 2022 war ein schwaches IPO-Jahr. Nun aber könnte sich das Blatt wenden. Anleger können sich freuen: Es warten viele namhafte Unternehmen nur auf den richtigen Zeitpunkt für ihr Börsendebüt.Von Carsten PeterAuf den Börsengang des britischen Chipkonzerns ARM freuen sich nicht nur Anleger, sondern sogar die Konkurrenz. ARMs Chips finden sich in nahezu allen Smartphones, da sie besonders schnell und stromsparend sind und sich nicht so stark erwärmen wie andere Prozessoren. Dafür verwendet ARM eine Technologie, die sich grundsätzlich von der anderer Chiphersteller wie Intel, Nvidia, Qualcomm oder Samsung unterscheidet. Nvidia wollte ARM bereits 2020 für 40 Milliarden Dollar übernehmen, scheiterte aber an den Regulierungsbehörden. Weil die Wettbewerber aber gerne Zugriff auf die ARM-Technologie hätten, um sie in ihren eigenen Chipfabriken zu verwenden, schielen angeblich Intel, Qualcomm und Samsung auf den Börsengang von ARM, um sich bei dieser Gelegenheit als Ankerinvestoren an den Briten zu beteiligen.Ende April hat ARM nun bei der US-Börsenaufsicht einen Antrag auf Notierung an der Technologiebörse Nasdaq gestellt. Wann das IPO ...

