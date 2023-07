Im ersten Quartal verbessert About You den Umsatz um 0,6 Prozent auf 507 Millionen Euro. Das liegt auf Höhe der Erwartungen. Das bereinigte EBITDA steigt von -28,8 Millionen Euro auf +4,2 Millionen Euro an. Daraus resultiert eine Marge von 0,8 Prozent (Vorjahr: -5,7 Prozent). Offenbar zeigen die Kosteneinsparungen erste Erfolge. Vor allem beim Marketing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...