About You, Online-Modehändler und Wettbewerber von Zalando, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 operative Gewinne erwirtschaftet und den Verlust deutlich reduziert. Die Gewinnschwelle wurde früher als erwartet überschritten und das Unternehmen konnte von strategischen und operativen Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität in allen Berichtssegmenten profitieren. Für das laufende Geschäftsjahr ...

