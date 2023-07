Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 durchgeführt. Erstmals nach dem entsprechenden Beschluss auf der Hauptversammlung des Vorjahres fand diese in Präsenz am Unternehmensstandort in Hagen, Westfalen, statt. Im Rahmen seiner Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre ging Alberto Buniato, CEO der STS Group AG, auf die Herausforderungen des Geschäftsjahres und den Ausblick für das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...