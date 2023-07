Vor dem Hintergrund niedrigerer Brennstoffimporte, eines zunehmenden Wettbewerbs auf dem weltweiten LNG-Markt und der daraus resultierenden etwas knapperen Versorgung sind die Energiepreise in Europa im vergangenen Monat gestiegen. Der in Asien noch markantere Preisanstieg als in Europa hat gezeigt, dass der Kampf um die LNG-Versorgung zwischen Europa und Asien nicht vorüber ist. Die erhöhte Preisvolatilität […]Vor dem Hintergrund niedrigerer Brennstoffimporte, eines zunehmenden Wettbewerbs auf dem weltweiten LNG-Markt und der daraus resultierenden etwas knapperen Versorgung sind die Energiepreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...