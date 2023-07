An der Wall Street zeichnen sich am Mittwoch starke Kursgewinne auf breiter Front ab. Grund dafür sind die US-Verbraucherpreise, die auf einen Rückgang der Inflation hindeuten. Das sind auch gute Nachrichten für die TUI-Aktie. Der Titel steht kurz vor einer großen Bewegung und Anleger müssen jetzt auf diese Zeichen achten.Die TUI-Aktie arbeitet seit Wochen an einer nachhaltigen Bodenbildung, nachdem der Titel Ende April ein neues Jahrestief bei 6,32 Euro markierte. Im Anschluss wagten sich zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...