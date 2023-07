DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet auch im zweiten Quartal deutliche Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/12.07.2023/18:00) - Die Südzucker AG erwartet nach einer weiterhin positiven Entwicklung auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (1. Juni bis 31. August 2023) einen deutlichen Anstieg des Konzern-EBITDA und des operativen Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau (Q2 2022/23: EBITDA: 230 Millionen Euro; operatives Ergebnis: 153 Millionen Euro). Die Verbesserung des Konzern-EBITDA und operativen Konzernergebnisses wird maßgeblich durch das Segment Zucker getragen.

Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 wird bestätigt. Südzucker erwartet einen Konzernumsatz von 10,4 bis 10,9 (2022/23: 9,5) Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA wird dabei in einer Bandbreite zwischen 1,2 und 1,4 (2022/ 23: 1,1) Milliarden Euro und das operative Konzernergebnis in einer Bandbreite zwischen 850 und 950 (2022/23: 704) Millionen Euro gesehen.

Der seit dem Geschäftsjahresbeginn 2022/23 bis heute andauernde Ukraine-Krieg führte zu einer grundsätzlichen Verstärkung der bereits bestehenden hohen Volatilitäten auf den Absatzmärkten und Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten, insbesondere in den Bereichen Rohstoffe und Energie. Trotz der momentan reduzierten Volatilität sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die Versorgungssicherheit sowie die Dauer dieser temporären Ausnahmesituation - mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 - weiterhin nur schwer abschätzbar.

Die Zahlen für das zweite Quartal werden mit dem Halbjahresfinanzbericht 2023/24 am 12. Oktober 2023 veröffentlicht.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.

