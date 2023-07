Zum 1. Juli zeigten die Kent-Mango-Pflanzen in Piura (Peru) einen Mangel an Blüten und es wird geschätzt, dass weniger als 1 % der Bäume in dem gesamten Tal in dem Monat Juni irgendeine Art von Blüte gezeigt haben. Lokale Erzeuger warnen, dass aufgrund dieser Situation im November keine Früchte verfügbar sein werden und im Dezember und Januar mit einem erheblichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...