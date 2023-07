Teilen: Betrachtet man die von der CME Group veröffentlichten Daten für die Rohöl-Futures-Märkte, so stieg das Open Interest um rund 14.300 Kontrakte, nachdem es am Dienstag drei Mal in Folge gesunken war. In der gleichen Richtung stieg das Volumen um rund 78.700 Kontrakte nach drei aufeinanderfolgenden Tagesrückgängen. WTI zielt jetzt auf den 200-Tage-SMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...