Im Bereich um 10,00 Euro wurde der Kurs der NIO-Aktie ISIN: US62914V1061 seit Februar mehrmals abgefangen und jetzt werden wir sehen, ob der Ausbruch gelingt. Gelingt der Ausbruch nach oben, wäre ein Anstieg bis auf 12,00 Euro möglich, scheitert die Aktie am Widerstand, könnte es noch einmal bis auf 8,80 Euro abwärts gehen. In jedem Fall kann es also zu einer Trading-Chance kommen. Wenn Sie NIO im Auge behalten, könnten Sie einen Trade versuchen. ...

