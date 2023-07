Der Optikkonzern ist dank Kostensenkungen im ersten Halbjahr profitabler geworden. Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet der Konzern für die ersten sechs Monate mit einem Konzernumsatz von 966 Mio. Euro und damit 13 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg stärker um 21 % auf 207 Mio. Euro - das entspricht einer operativen Marge von 21 %. Vor einem Jahr lag sie noch bei 20 %. Das Vorsteuerergebnis (EBT) legte ebenfalls um 21 % auf 108 Mio. Euro zu. Das eingeleitete Sparprogramm senkt laut FIELMANN weiterhin Kosten und steigert die Profitabilität.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Die Prognose für das laufende Jahr bestätigten die Hamburger. Der Konzernumsatz soll 2023 zwischen 7 und 10 Prozent wachsen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) peilt der Konzern einen Zuwachs von 9 bis 21 Prozent an. Via XETRA zeigt sich die Fielmann-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 49,10 Euro.





