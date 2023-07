In einem ohnehin freundlichen Marktumfeld konnte der schwer angeschlagene Modehändler About You am Mittwoch punkten. Zur Überraschung der Analysten gelang es dem jungen Unternehmen, Gewinne auszuweisen. Das ließ den Aktienkurs zeitweise um mehr als 30 Prozent anspringen.Vor Steuern und Abschreibungen konnte About You (DE000A3CNK42) im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, welches Ende Mai endete, immerhin 4,2 Millionen Euro an Gewinn verzeichnen. Das ist nicht die Welt und es ist fraglich, wie viel davon unter dem Strich übrigbleibt. Doch es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...