Die europäischen Börsen haben nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Donnerstag weiter zugelegt.Paris / London - Die europäischen Börsen haben nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Donnerstag weiter zugelegt. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA, die die US-Inflationsdaten am Vortag geweckt hatten, stützten erneut. Mit den US-Daten hatten sich die Hoffnungen des Marktes erfüllt. «Zwar rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer in den USA mit einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...