Der Zinsanstieg hinterlässt nach wie vor nur wenige Spuren bei den Wohneigentumspreisen in der Schweiz.Zürich - Der Zinsanstieg hinterlässt nach wie vor nur wenige Spuren bei den Wohneigentumspreisen in der Schweiz. Die hohe Beschäftigung und die steigende Bevölkerungszahl führe dazu, dass nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum bestehe, stellt das Beratungsunternehmen Fahrländer fest. Gleichzeitig sei das Angebot sehr knapp. Zudem wird in der Mitteilung vom Donnerstag der Zinsanstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...