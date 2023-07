Ungeachtet der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen das Unternehmen und den damit verbundenen Risiken für das operative Geschäft in den USA hat die Aktie von Coinbase seit Mitte Juni in der Spitze mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen. Nun ziehen allerdings zahlreiche Analysten die Reißleine - und auch Cathie Wood hat zwischenzeitlich verkauft.Barclays-Analyst Benjamin Budish etwa sieht das Ende der Fahnenstange bei Coinbase nun erreicht und hat die Aktie daher abgestuft - von "Market Perform" auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...