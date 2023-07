DJ PTA-News: Private Assets AG: Vorstand und Aufsichtsrat legen weitere Einzelheiten der geplanten Strukturmaßnahmen fest

Hamburg (pta/13.07.2023/17:04) - Vorstand und Aufsichtsrat der Private Assets AG haben heute in einer gemeinsamen Sitzung die weiteren Einzelheiten, für die am 16. Juni 2023 bekanntgegebenen Strukturmaßnahmen beschlossen. Insbesondere wurden die konkreten Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung der Gesellschaft in Bezug auf die geplante Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und den Formwechsel in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien beschlossen. In diesem Rahmen wurde entschieden, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die geplante Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln lediglich im Verhältnis von 2 zu 3 durchzuführen, so dass ein Aktionär für jeweils zwei bestehende Aktien drei Gratisaktien erhält. Damit werden lediglich 2.766.489 Gratisaktien im anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 2.766.489,00 ausgegeben.

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen können der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung und den dazu zugänglich zu machenden Unterlagen entnommen werden, die voraussichtlich am 20. Juli 2023 veröffentlicht werden. Die ordentliche Hauptversammlung der Private Assets AG wird am 29. August 2023 in Hamburg stattfinden.

ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin

