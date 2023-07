DJ Heidelberg Materials erhält Förderung aus EU-Innovationsfonds

FRANKFURT (Dow Jones)--Der EU-Innovationsfonds wird das GeZero Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekt von Heidelberg Materials fördern. Wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, wird im Rahmen des Projekts im Zementwerk des Unternehmens in Geseke ein neues Betriebskonzept umgesetzt. Das neue Projekt GeZero von Heidelberg Materials soll die Zementproduktion im nordrhein-westfälischen Werk Geseke vollständig dekarbonisieren. Das Projekt soll eine vollständige CCS-Wertschöpfungskette für einen Standort im Landesinneren aufbauen und 2029 jährlich 700.000 t CO2 abscheiden.

Der EU-Innovationsfonds unterstützt Vorzeigeprojekte, die zu erheblichen Emissionsminderungen führen - in der dritten Vergaberunde für Großprojekte hat die Europäische Kommission 239 Anträge erhalten. 41 Projekte wurden für die Ausarbeitung einer Finanzhilfevereinbarung ausgewählt, darunter fünf aus dem Zement- und Kalksektor. Die Unterzeichnung des Grant Agreement erwartet der Konzern für Ende 2023.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2023 12:57 ET (16:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.