Die Rally am US-Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag fort. Durch die Bank weg geht es für die drei wichtigsten US-Indizes weiter nach oben. Bei den Einzelwerten sind zweistellige Kursgewinne oder neue Rekordhochs keine Seltenheit und Grund dafür sind nachlassende Sorgen über höhere Zinsen dank schwacher US-Erzeugerpreise.Nachdem die US-Verbraucherpreise am Vortag gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die US-Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...