Der Handel am Mittwoch stand ganz und gar im Zeichen der Inflation, was aber zur Abwechslung mal eine erfreuliche Sache war. In den USA sorgten neue Inflationszahlen für Aufsehen, die so niedrig ausfielen wie schon lange nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging es bei den Verbraucherpreisen nur noch um 3,0 Prozent aufwärts. Damit wird das Ziel von 2 Prozent zwar noch immer verfehlt, doch kommt man diesem so nahe wie seit März 2021 nicht mehr.Anzeige:Die frohe Kunde führte allerorten zu kräftig steigenden Kursen. Plug Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...