Seafrigo in Frankreich hat den spezialisierten Spediteur Perishables Movements Limited (PML), mit Hauptsitz in Großbritannien, übernommen. Die formelle Unterzeichnung des Vertrags fand am 10. Juli 2023, in London statt. Mit sofortiger Wirkung werden alle PML-Mitarbeiter zu der Seafrigo Group gehören, die der Gruppe eine Plattform für zukünftige Investitionen und Wachstum...

