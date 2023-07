Der Naturkostgroßhändler MIDGARD, eine 100-prozentige Tochter der BIO Company, hat seine Lagerflächen deutlich erweitert. Mit Umzug an den neuen Standort in Berlin-AltHohenschönhausen stehen dem Unternehmen nun 10.000 qm zur Verfügung. Der bisherige Standort in Berlin-Charlottenburg war mit 2.200 qm bereits seit längerem an seine Kapazitätsgrenzen...

