Trotz der Tatsache, dass es letzte Woche lokal schwere Stürme gab, wurden in dem niederländischen Obstsektor kaum Schäden gemeldet. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es für die Erzeuger, die Schäden haben, sehr bitter ist, berichtete die Niederländische Dachorganisation der Obsterzeuger (NFO) am 11. Juli. Bildquelle: Shutterstock.com Sowohl die...

Den vollständigen Artikel lesen ...