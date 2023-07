München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Metas neue Social-Media-Plattform "Threads", die vergangene Woche in über 100 Ländern an den Start gegangen sei, wachse rekordverdächtig. In den ersten fünf Tagen nach der Einführung habe Threads bereits die magische Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Dafür hätten alle anderen namhaften Plattformen mehrere Monate, wenn nicht Jahre benötigt. Die hohe Ähnlichkeit zwischen Threads und dem Kurznachrichtendienst Twitter lasse vermuten, dass Meta nun vermehrt Nutzer seines amerikanischen Rivalen abwerben wolle. ...

