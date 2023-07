Deutsche Post DHL hat in Berlin 13 neue Elektro-Lkw vorgestellt. Bei den E-Lkw des Typs Volvo FL Electric 4×2 handelt es sich um Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen, bis zu 130 kW Leistung und bis zu 300 km Reichweite. Sie werden eingesetzt, um Briefe und Pakete bei Großkunden und in Filialen der Deutschen Post im Stadtgebiet Berlin abzuholen und zu den Brief- und Paketzentren ...

