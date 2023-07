Der SMI steigt bis um 11.05 Uhr um 0,53 Prozent auf 11'080,18 Punkte. Damit steuert der SMI auf einen Wochengewinn von gegen 2 Prozent zu, nachdem er in der Vorwoche 3,6 Prozent eingebüsst hatte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,47 Prozent auf 1749,06 und der breite SPI 0,41 Prozent auf 14'657,81 Zähler zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag fester. Nach einem verhaltenen Start hat der Markt den Erholungspfad fortgesetzt und steuert auf einen positiven Wochenausklang zu. Dabei tragen vor allem defensive Werte zum Indexgewinn bei. Zudem sind die Vorgaben aus den USA dank des nachlassenden Preisauftriebs positiv. Doch verläuft das Geschäft laut Händlern in eher ruhigen Bahnen.

