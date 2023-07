Das Solar Cluster Baden-Württemberg meldet für das erste Halbjahr 2023 einen PV-Zubau von 810 MW. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2022. Geht der Photovoltaik-Ausbau in Baden-Württemberg in diesem Tempo weiter, könnte er sich aufs gesamte Jahr betrachtet verdoppeln. Franz Pöter, Geschäftsführer des Branchenverbandes, begrüßt die Steigerung. "Die für die Energiewende erforderlichen 2.000 Megawatt pro Jahr sind damit in Reichweite gerückt."Die vorläufigen Zahlen basieren auf Daten des Marktstammdatenregisters ...

