Am Freitag präsentiert sich die Aktie von Bayer schwach, nachdem die Analysten das Papier weiter abstufen. Besteht hier aber bald Erholungspotenzial oder geht es noch tiefer runter? Am Freitag zeigt sich an den Märkten ein seltsames Bild. Denn die Aktien von Bayer und Merck KGaA gehen getrennte Wege. Analysten pessimistisch Doch dies hat einen Grund. Nämlich eine Studie der Großbank HSBC. Während die von der HSBC mit "Reduzieren" neu eingestufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...