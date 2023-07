Baden-Baden - Der deutsche Rapper Kollegah steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Mit "La Deutsche Vita" gelingt ihm die zehnte Nummer-eins-Platte. Die wiedererstarkte Taylor Swift ("Speak Now") folgt auf Platz zwei. In den Single-Charts bleibt "Komet" von Apache 207 und Udo Lindenberg auf dem Spitzenplatz und feiert einen Allzeitrekord: Mit 17 Nummer-eins-Wochen ist der Titel der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Song überhaupt. Den Rekord hielt bislang "Verdammt - ich lieb' dich" von Matthias Reim mit 16 Top-Platzierungen.



Nur zwei Titel standen ebenfalls 17 Mal ganz oben, und zwar "Rivers Of Babylon" (Boney M.) sowie "Despacito" (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee). Hinter "Komet" steht in den Single-Charts auch in dieser Woche "Friesenjung" von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes auf Platz zwei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

