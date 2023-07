So schnell ändert sich das Bild, wahlweise auch die Zeit - während wir in der vergangenen Woche noch vier Verlustsitzungen in Folge beim deutschen Leitindex monieren mussten, kommt das Aktienbarometer mittlerweile (= Stand Donnerstag) auf fünf Aufwärtstage hintereinander. Fünf ist Trümpf, sozusagen. Dabei nutzten die heimischen Blue Chips das Volumenmaximum im Bereich von 15.525/15.500 charttechnisch mustergültig als Sprungbrett und kletterten vom Korrekturtief bei 15.456 Punkten bis auf das aktuelle Wochen- und Monatshoch bei 16.185 Zählern. Angeschoben wurde diese kleine Sommer-Rallye übrigens einmal mehr von der Wall Street, oder besser von den Impulsen, die in dieser Woche von der US-Wirtschaft ausgesendet wurden. Denn: ...

