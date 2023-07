Fastned hat eine Ausschreibung der dänischen Straßenbehörde Vejdirektoratet zum Bau von drei Schnellladeparks im Land gewonnen. Der Auftrag markiert den Beginn der Aktivitäten von Fastned in Dänemark und in Skandinavien insgesamt. Die drei Fastned-Ladeparks in Dänemark werden insgesamt 24 Ladesäulen mit je 400 kW Leistung bieten, wie es in der Mitteilung heißt. An den Standorten Helsingør und Grevinge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...