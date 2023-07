Das Währungspaar USD/CHF hat sich nach dem jüngsten Tiefststand seit 2015 leicht erholt und wird aktuell wieder leicht über der Marke von 0,86 gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar in dieser Woche ausbauen können. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,1245 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Februar 2022. Bis zum späten Nachmittag gab der Kurs nur leicht nach und kostet aktuell 1,1242. Auch gegenüber dem Franken legt der Euro leicht zu und notiert am Nachmittag bei 0,9673...

