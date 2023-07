Der Leitindex der Eurozone legte um 0,19 Prozent auf 4400,11 Punkte zu. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 3,86 Prozent. Dies ist die stärkste Wochenbilanz seit Ende März.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Enttäuschende Nachrichten zu den skandinavischen Telekomausrüstern Ericsson und Nokia trübten allerdings die gute Stimmung, die zuletzt nach dem überraschend deutlichen Rückgang der Inflation in den USA aufgekommen war.. Der Leitindex der Eurozone legte um 0,19 Prozent auf 4400,11 Punkte zu.

