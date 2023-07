Am Freitag stieg der SMI bis Börsenschluss um 0,80 Prozent auf 11'110,19 Punkte. Damit rückte der SMI auf Wochensicht um 2,2 Prozent vor, nachdem er in der Vorwoche 3,6 Prozent eingebüsst hatte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat eine gute Börsenwoche im Plus abgeschlossen. Der Leitindex SMI setzte am Freitag die Erholung der vergangenen Tage fort und kletterte am Nachmittag gar über die Marke von 11'100 Punkten, die er bis Handelsende mit etwas Mühe verteidigen konnte. Getragen wurde der Markt von Zyklikern, während die Aktien von Partners Group nach Zahlen zu einem Kurssprung...

