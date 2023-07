Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zum OMV-Trading-Statement: "Die Indikatoren zum Q2/23 spiegeln wie erwartet die niedrigeren Öl- und Gaspreise wider. Nur im Bereich Chemicals & Materials stiegen die Referenzmargen leicht an. Die geringere Produktionsmenge ist einerseits saisonal bedingt und andererseits Wartungsarbeiten im Sommer zuzuschreiben. In Summe erwarten wir für die anstehenden Q2-Zahlen schwächere Ergebnisse im Vergleich zu den starken Vorquartalen, aber im Rahmen der Erwartungen. Das Q2/23-Ergebnis wird am 28. Juli 2023 veröffentlicht." Zu den A1 Telekom Austria-Zahlen: "Der Vorstand erhöhte ...

