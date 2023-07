Taipeh - Die USA kaufen offenbar Flugabwehrraketen aus Taiwan zurück, um sie an die Ukraine zu liefern. Das berichtet die "China Times" aus Taiwan unter Berufung auf Regierungskreise.



Demnach sind sich Washington und der Inselstaat darüber einig geworden, einen Teil der einst von den USA an Taiwan gelieferten Flugabwehrraketen des Hawk-Systems zurückzukaufen. Taiwan selbst hat die Raketen mit einer mittleren Reichweite vom Typ Eagle-3 inzwischen außer Dienst gestellt. Bereits im Dezember hatte Spanien mehrere Hawk-Systeme an Kiew geliefert und ukrainischen Soldaten zuvor daran ausgebildet. Das Flugabwehrraketensystem bildete eine lange Zeit das Rückgrat der Luftverteidigung vieler Nato-Staaten.



Die Bundeswehr hat das letzte System 2005 außer Dienst gestellt.

