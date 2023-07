Mit einem Wochengewinn von 11,67 Prozent hat es der Softwareanbieter Nagarro ISIN: DE000A3H2200 aus München ganz oben auf das Treppchen im TecDAX geschafft. Kurzfristig betrachtet befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend und hat am Freitag mit dem Anstieg über die 100-Tage-Linie ein frisches Kaufsignal geliefert. Setzt sich der Aufwärtstrend in der kommenden Woche fort, wäre durchaus ein Anstieg bis auf 100,00 Euro denkbar. Die Experten ...

